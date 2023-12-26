Киевский метрополитен расторг договор на строительство метро на Виноградарь. У Кличко объяснили, что будет дальше

Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Об этом говорится на странице закупки у Prozorro.

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Условиями договора было определено право заказчика отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить его в срок договора невозможно.

«Учитывая это, „Киевский метрополитен“ отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору, о чем уведомлен подрядчик», — говорится в обосновании.

Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд. грн. Теперь этот аванс подрядчик «Киевметрострой» должен вернуть.

Что говорят у Кличко

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП заявил, что КП «Киевский метрополитен» проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь.

Действующий генподрядчик «Киевметрострой», выигравший тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

«Насколько я понимаю, (от „Киевметростроя“ не осталось, — ред.) практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», — сказал Поворозник.

По словам первого зама, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по «Киевметрострою».

Метро на Виноградарь

В июле 2018 года Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метро со станции «Сырец» в жилой массив Виноградарь. Во время первой очереди строительства планировали соединить станцию «Сырец» с новой станцией «Проспект Правды», возвести еще одну станцию — «Мостицкую» — и вилочное ответвление к станции «Виноградарь».

Первую очередь строительства планировали выполнить за 36 месяцев — до конца 2019 года. Вместе с новым участком метро в Подольском районе планируется создать электродепо.

Дату открытия метро на Виноградарь переносили уже несколько раз. В начале сентября Киевметрострой попросил перенести срок окончания первой очереди строительства на 2023 год.

В феврале 2023 года «Киевметрострой» возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.