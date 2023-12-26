Государство задолжало банкам 5 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса — Гетманцев

Долг государства перед банками по компенсации процентов по программе льготного кредитования для бизнеса Доступные кредиты 5−7-9% до конца года достигнет 5 млрд грн. Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Он напомнил, что в 2023 году программа льготного кредитования бизнеса претерпела ряд трансформаций: все кредиты разделены на инвестиционные и оборотные (с повышенными ставками), изменился перечень приоритетных отраслей и направлений.

«Впрочем, этот перечень остается достаточно широким, а фокус программы, которая раньше была ориентирована на малый и средний бизнес, размылся. Это привело к увеличению расходов по программе, росту задолженности по выплатам банкам из государственного бюджета, что к концу 2023 года достигнет 5 млрд грн», — отметил Гетманцев.

Он отметил, что программа льготных кредитов «5−7-9%» продолжает играть ключевую роль в оживлении кредитования, но в условиях ограниченных бюджетных ресурсов в 2024 году она должна быть модифицирована.

«Прежде всего, с целью более таргетированной поддержки МПБ и уязвимых к рискам безопасности предприятий. Правительство должно подготовить концепцию трансформации программы до конца первого квартала 2024 года в рамках обновленного меморандума с МВФ», — добавил Гетманцев.

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Напомним

В госбюджете на 2024 год предусмотрено 18 млрд грн на компенсацию процентов по льготным кредитам по программе «5−7-9».