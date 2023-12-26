Курс валют на вечер 26 декабря: на межбанке доллар упал на копейку

В течение дня курс валют на межбанке сначала вырос, а затем упал. В конце концов к закрытию дня курс доллара упал на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 26 декабря Закрытие 26 декабря Изменения доллар 37,52/37,55 37,52/37,54 0/1 евро 41,36/41,38 41,37/41,39 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,70−41,90 грн.

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