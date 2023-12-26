В течение дня курс валют на межбанке сначала вырос, а затем упал. В конце концов к закрытию дня курс доллара упал на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 26 декабря: на межбанке доллар упал на копейку
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Открытие 26 декабря
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Закрытие 26 декабря
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Изменения
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37,52/37,55
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37,52/37,54
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0/1
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41,36/41,38
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41,37/41,39
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,70−41,90 грн.
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Источник: Минфин
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