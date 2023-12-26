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26 декабря 2023, 18:41 Читати українською

Тайвань расширяет санкции против россии и беларуси

Министерство экономики Тайваня расширило список санкционных товаров для россии и ее союзника беларуси в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях. Об этом сообщает Reuters.

Министерство экономики Тайваня расширило список санкционных товаров для россии и ее союзника беларуси в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях.
Фото: armyinform.com.ua

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Тайвань осудил атаку россии и уже присоединился к санкциям Запада, хотя это в значительной степени символично, поскольку существует лишь минимальная прямая торговля между островом и россией.

Санкционные товары

Список санкционных товаров включает оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и лекарства, дополняя предыдущие санкции, уже направленные на индустрию чипов.

Новые санкции отвечают тем, которые уже объявили Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие страны, говорится в заявлении министерства.

Источник: Минфин
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