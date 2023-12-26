За два года платные камеры в СИЗО принесли 21 миллион

За два года действия проекта «Платных камер в СИЗО» в госбюджет уплатили 21 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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«За два года функционирования пилотного проекта „Платные камеры в СИЗО“ поступило 21 млн грн, за счет которых производился ремонт бесплатных камер», — говорится в сообщении.

Средняя зарплата осужденных

Также отмечается, что средняя заработная плата осужденных выросла на 16% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, Минюст разработал и внедрил новые коррекционные программы, направленные, в частности, на формирование ответственного материнства, психологическую поддержку осужденных ветеранов войны.

Также был запущен пилотный проект «Участок социальной реабилитации — на пути домой (СКАНДИ)», направленный на изменение подходов к организации исполнения и отбыванию наказания.

«Таким образом сегодня мы можем констатировать, что осужденные и заключенные будут содержаться в надлежащих условиях, отвечающих национальным и международным стандартам», — заявили в министерстве.

Напомним

В июне 2020 года в Украине открылись первые платные камеры с повышенным комфортом содержания заключенных в следственных изоляторах.