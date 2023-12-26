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26 декабря 2023, 17:15 Читати українською

Эфиопия оказалась на грани дефолта

Эфиопия оказалась на грани дефолта после того, как она не смогла выплатить проценты по долгу после окончания льготного периода в минувший понедельник. Об этом пишет Bloomberg.

Эфиопия оказалась на грани дефолта после того, как она не смогла выплатить проценты по долгу после окончания льготного периода в минувший понедельник.
Фото:depositphotos

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Детали

11 декабря эта страна должна была оплатить купон на $33 млн, но правительство не захотело производить платеж, продолжая относиться ко всем кредиторам одинаково, согласно заявлению министра финансов Эфиопии.

Платеж не был и не будет выплачен, так как страна достигла соглашения с двусторонними кредиторами о приостановке выплат по долгу.

Тем самым Эфиопия стала очередной развивающейся страной, допустивших дефолт по еврооблигациям в последние годы, включая Замбию, Гану и Шри-Ланку.

Во встречном предложении о реструктуризации долга правительство попросило держателей облигаций продлить срок погашения с июля 2028 года до января 2032 года и снизить процентную ставку по купону с нынешних 6,625% до 5,5%. Номинальная стоимость долга останется на уровне $1 млрд.

Эфиопия стремится пересмотреть свои долговые обязательства в рамках структуры «Большой двадцатки», особенно после того, как Замбия и Гана добились прогресса в реструктуризации долгов.

Источник: Минфин
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