Страховщики будут раскрывать информацию о продуктах на своих сайтах

Нацбанк определил требования к минимальному объему информации, предоставляемой потребителю о страховщике и страховом продукте, включая информационный документ о стандартном страховом продукте на собственных вебсайтах страховщиков и страховых посредников, а также форму и порядок раскрытия такой информации.

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Что будут раскрывать страховщики

С целью установления минимального объема информации, которая должна предоставляться потребителю до заключения договора страхования, страховщики и страховые посредники будут раскрывать на собственных вебсайтах (на отдельных веб-страницах с информацией о страховом продукте) ключевую информацию, необходимую потребителю для ознакомления с условиями страхового продукта, а именно:

информацию об объекте страхования, страховых рисках и страховых случаях;

размеры страховой суммы (включая лимиты ответственности), премии и франшизы;

территорию действия договора;

условия осуществления страховых выплат (включая исключения из страховых случаев и основания отказа в осуществлении страховой выплаты).

порядок налогообложения страховых выплат и применения налоговых льгот и условия уменьшения размера страховых сумм (по классам страхования жизни).

Кроме того, страховщики и страховые посредники должны размещать на таких веб страницах информационный документ о стандартном страховом продукте, в котором кратко изложены важнейшие условия страхового продукта. Это позволит потребителю более подробно ознакомиться с особенностями страхового продукта до заключения договора страхования и сравнить его с аналогичными страховыми продуктами других страховщиков.

Также страховщики на собственных вебсайтах будут раскрывать информацию об очередности удовлетворения требований, которые могут возникнуть у потребителей в случае банкротства страховщика, а именно об очередности осуществления страховых выплат по договорам страхования и возвращении им части уплаченной страховой премии.

Постановление вступает в силу 1 января 2024 года. В постановлении определено, что переходный период для страховщиков и страховых посредников для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями вышеупомянутого Положения составляет шесть месяцев.