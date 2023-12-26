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26 декабря 2023, 16:53 Читати українською

Страховщики будут раскрывать информацию о продуктах на своих сайтах

Нацбанк определил требования к минимальному объему информации, предоставляемой потребителю о страховщике и страховом продукте, включая информационный документ о стандартном страховом продукте на собственных вебсайтах страховщиков и страховых посредников, а также форму и порядок раскрытия такой информации.

Нацбанк определил требования к минимальному объему информации, предоставляемой потребителю о страховщике и страховом продукте, включая информационный документ о стандартном страховом продукте на собственных вебсайтах страховщиков и страховых посредников, а также форму и порядок раскрытия такой информации.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто будут раскрывать страховщикиС целью установления минимального объема информации, которая должна предоставляться потребителю до заключения договора страхования, страховщики и страховые посредники будут раскрывать на собственных вебсайтах (на отдельных веб-страницах с информацией о страховом продукте) ключевую информацию, необходимую потребителю для ознакомления с условиями страхового продукта, а именно:информацию об объекте страхования, страховых рисках и страховых случаях;размеры страховой суммы (включая лимиты ответственности), премии и франшизы;территорию действия договора;условия осуществления страховых выплат (включая исключения из страховых случаев и основания отказа в осуществлении страховой выплаты).
Фото:depositphotos

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Что будут раскрывать страховщики

С целью установления минимального объема информации, которая должна предоставляться потребителю до заключения договора страхования, страховщики и страховые посредники будут раскрывать на собственных вебсайтах (на отдельных веб-страницах с информацией о страховом продукте) ключевую информацию, необходимую потребителю для ознакомления с условиями страхового продукта, а именно:

  • информацию об объекте страхования, страховых рисках и страховых случаях;
  • размеры страховой суммы (включая лимиты ответственности), премии и франшизы;
  • территорию действия договора;
  • условия осуществления страховых выплат (включая исключения из страховых случаев и основания отказа в осуществлении страховой выплаты).
  • порядок налогообложения страховых выплат и применения налоговых льгот и условия уменьшения размера страховых сумм (по классам страхования жизни).

Кроме того, страховщики и страховые посредники должны размещать на таких веб страницах информационный документ о стандартном страховом продукте, в котором кратко изложены важнейшие условия страхового продукта. Это позволит потребителю более подробно ознакомиться с особенностями страхового продукта до заключения договора страхования и сравнить его с аналогичными страховыми продуктами других страховщиков.

Также страховщики на собственных вебсайтах будут раскрывать информацию об очередности удовлетворения требований, которые могут возникнуть у потребителей в случае банкротства страховщика, а именно об очередности осуществления страховых выплат по договорам страхования и возвращении им части уплаченной страховой премии.

Постановление вступает в силу 1 января 2024 года. В постановлении определено, что переходный период для страховщиков и страховых посредников для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями вышеупомянутого Положения составляет шесть месяцев.

Источник: Минфин
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