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26 декабря 2023, 16:24 Читати українською

Украинские беженцы становятся жертвами визовой аферы в Великобритании

В Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителей благотворительных организаций.

В Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.
Фото: pixabay.com

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Украинцев обманом заставляют платить сотни фунтов стерлингов за письма с «разрешением на выезд» в Великобританию и фальшивые британские визы.

В частности, в организации Settled рассказали, что сейчас имеют дело с одним-пятью подобными случаями еженедельно. Поддельные визы невозможно определить сразу, что сотрудники авиакомпаний позволяют украинцам путешествовать, а пограничники констатируют, что их документы недействительны.

Некоторые жертвы такого вида мошенничества признаны нелегальными мигрантами и изъяты их паспорта, но в некоторых случаях пограничники все чаще предоставляют украинским жертвам мошенничества шестимесячные визы.

Однако благотворители обеспокоены тем, что, несмотря на получение таких виз, некоторые жертвы мошенничества все еще остаются без доступа к жилью и льготам из-за того, что городские советы и сотрудники Центра занятости не признают их легальными.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что постоянно работает над выявлением и предотвращением таких случаев мошенничества.

В Settled призвали МВД предоставить четкие инструкции сотрудникам Пограничной службы по выдаче временных виз обманутым украинцам, а также призывает к более активной коммуникации, чтобы обеспечить признание этих виз легитимными со стороны советов и других органов власти.

Благотворительная организация «Опора» также часто сталкивается с украинцами, ставшими жертвами визовых афер.

«Можно с уверенностью сказать, что еженедельно мы получаем два-три сообщения от оказавшихся в такой ситуации людей», — сказал исполнительный директор организации Стэн Бенеш в интервью The Independent.

По его словам, мошенники также часто предлагают беженцам въезжать в Британию через Ирландию, поскольку украинцы не всегда знают, что Ирландия не является частью Великобритании.

Британский Красный Крест также сообщил о небольшом количестве случаев, когда британцы оплачивали украинским семьям поездку в Великобританию с конкретным предложением работы, но по прибытии выяснялось, что условия трудоустройства значительно отличаются от тех, о которых сначала договаривались.

В частности, фиксировались случаи, когда дополнительные расходы на проживание (коммунальные платежи, расходы на питание) используются как причина для того, чтобы заставить людей работать в условиях эксплуатации.

Другие благотворительные организации ранее предупреждали, что хозяева домов, где проживают украинцы, выставляют завышенные счета.

Источник: Минфин
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