Стоимость уничтоженного в Феодосии десантного корабля составляет около $85 миллионов — СМИ

В ночь на 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила в Феодосийском районе крупный десантный корабль Черноморского флота России «Новочеркасск». Украинская редакция Forbes оценивает его стоимость в около $85 млн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

При оценке учтен факт, что «Новочеркасск» по характеристикам похож на ПДК «Саратов» 1964 года строительства, который оценивается в $75 млн. В то же время «Новочеркасск» на 23 года младше (1987 год спуска на воду).

Для сравнения: в 2012 году россияне построили более крупный и современный ИДК «Иван Грен» за $160 млн.

ПДК «Новочеркасск»

ИДК «Новочеркасск» (ВДК-46) — крупный десантный корабль проекта 775 (775/II), находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Его строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 г. с учетом возможности проведения операций в океане.

Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

Напомним

Самая большая победа Украины на море оказалась с использованием ракет «Нептун», благодаря которым вблизи острова Змеиный ВСУ удалось потопить крейсер «Москва» стоимостью $750 млн.