Расходы на оборону за 11 месяцев превысили 1,5 триллиона гривен

За январь-ноябрь этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,55 трлн грн — это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.