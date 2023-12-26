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26 декабря 2023, 14:36 Читати українською

Расходы на оборону за 11 месяцев превысили 1,5 триллиона гривен

За январь-ноябрь этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,55 трлн грн — это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

За январь-ноябрь этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,55 трлн грн — это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Фото: depositphotos

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Расходы на оборону

В ноябре на безопасность и оборону направили 168,2 млрд грн.

Средства направили на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Читайте: Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на нацбезопасность и оборону

Напомним

Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны за январь-октябрь 2023 г. составили 1391,2 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Источник: Минфин
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