За январь-ноябрь этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,55 трлн грн — это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
Расходы на оборону за 11 месяцев превысили 1,5 триллиона гривен
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Расходы на оборону
В ноябре на безопасность и оборону направили 168,2 млрд грн.
Средства направили на:
- денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Читайте: Внутренние поступления в бюджет превысили расходы на нацбезопасность и оборону
Напомним
Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны за январь-октябрь 2023 г. составили 1391,2 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии