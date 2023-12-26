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26 декабря 2023, 13:10 Читати українською

Цены на золото превысили отметку $2060

Цены на золото выросли во вторник в ходе азиатских торгов, выйдя из торгового диапазона, наблюдавшегося на протяжении большей части декабря, поскольку слабые данные по инфляции в США способствовали росту надежд на досрочное снижение процентной ставки в 2024 году. Об этом пишет Investing.

Цены на золото выросли во вторник в ходе азиатских торгов, выйдя из торгового диапазона, наблюдавшегося на протяжении большей части декабря, поскольку слабые данные по инфляции в США способствовали росту надежд на досрочное снижение процентной ставки в 2024 году.
Фото: depositphotos

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Торги на бирже

На последних сессиях желтый металл демонстрировал сильный рост после того, как данные по индексу цен PCE — предпочтительному показателю инфляции Федеральной резервной системы США — оказались слабее ожиданий.

Данные, которые были получены после «голубиных» сигналов ФРС на ее заключительном заседании в 2023 году, усилили надежды на то, что центральный банк США может начать снижать процентную ставку уже в марте 2024 года.

Это предположение создает благоприятные перспективы для золота, поскольку высокая процентная ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в слитки.

В 23:58 по восточному времени (00:58 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,5% до $2 064,16 за унцию, а фьючерс на золото со сроком в феврале подорожал на 0,3% до $2 075,10 за унцию.

Читайте: В следующем году золото ожидает безумный рост: как этим прогнозом воспользовался «Минфин»

Спотовое золото также вышло из торгового диапазона от $2000 до $2050, установившегося в течение большей части декабря, и теперь торгуется менее чем в $100 от рекордного максимума $2130 за унцию, достигнутого в начале месяца.

Более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции PCE, опубликованные в пятницу, заставили трейдеров повысить надежды на то, что центральный банк начнет снижать процентную ставку уже в марте 2024 года.

Инструмент мониторинга ставки от CME Group показал, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте 2024 года более чем в 70%. Goldman Sachs считает, что после мартовского снижения ставки центральный банк США проведет еще 2 снижения в первой половине 2024 года, а также еще 2 раза снизит ставку позднее в этом году.

Однако ряд чиновников ФРС предупредили, что надежды на раннее снижение ставки центральным банком могут быть излишне оптимистичными.

Тем не менее во вторник доллар опустился почти до 5-месячного минимума, а доходность по казначейским облигациям также упала. Золото выиграло от этой торговли.

Желтый металл также может выиграть от ухудшения глобальных экономических условий в следующем году, так как последствия жесткой денежно-кредитной политики ощущаются основными экономиками.

Среди промышленных металлов цены на медь выросли на азиатских торгах во вторник, продолжив недавний рост на фоне некоторого оптимизма в отношении перспектив красного металла в 2024 году.

Как торгуется медь

Фьючерс на медь со сроком в марте вырос на 0,4% до $3,9153 за фунт.

В то время как недавнее падение доллара стало ключевой точкой поддержки для красного металла, ожидания улучшения спроса в 2024 году также оказали поддержку меди, особенно на фоне растущего спроса на электромобили по всему миру. Красный металл является ключевым компонентом в батареях и электронике.

Также ожидается, что поставки меди сократятся в связи с закрытием крупных шахт в Панаме и Перу.

Источник: Минфин
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