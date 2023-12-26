Клиенты Mt. Gox начали получать выплаты и блокирование средств в MEXC: что нового на крипторынке

Клиенты Mt. Gox начали получать первые выплаты — СМИ

Некоторые клиенты обанкротившейся биржи Mt. Gox заявили о получении компенсационных выплат. Об этом сообщает Cointelegraph.

Согласно сообщениям в социальных сетях, им начислили компенсацию за биткоины, заблокированные на бирже с февраля 2014 года.

В частности, один из пользователей Reddit опубликовал скриншот с электронным письмом, содержащим квитанцию об оплате через платежный сервис PayPal.

Еще один клиент Mt. Gox подтвердил получение частичной компенсации в размере 30 283 иен, что составляет около $200 по текущему обменному курсу. Между тем он все еще ожидает выплаты оставшейся суммы.

Впервые сообщение о начале выплат от компании-банкрота появилось в X (ранее Twitter) 21 декабря. Один из пользователей подтвердил получение банковского перевода в японских иенах.

Напомним, криптовалютная биржа Mt. Gox закрылась в 2014 году после взлома, ущерб от которого составил 850 000 BTC (свыше $36 млрд по курсу на момент написания новости). Клиенты биржи почти десять лет ждут возврата средств.

Япония хочет отменить корпоративный налог на нереализованную прибыль от криптовалюты

Правительство Японии на официальном уровне утвердило изменения в налоговый режим на 2024 год. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, в руководстве страны одобрили отмену корпоративного налога на нереализованную прибыль от криптовалюты. Сначала поправки внесла Японская ассоциация бизнеса в сфере криптоактивов. Позже эта инициатива была поддержана Агентством финансовых услуг.

Теперь решение правительства должно утвердить парламент Японии, включая Палату представителей и Палату советников. Поправки могут быть одобрены законодателями на заседании в январе 2024 года.

Согласно новым правилам, компании будут обязаны платить налог только в случае продажи криптоактивов. В настоящее время сборы затрагивают разницу между балансовой и рыночной стоимостью средств по состоянию на конец фискального года.

Японские власти надеются, что новый режим облегчит налоговое давление на фирмы в области цифровых активов. Изменения могут привлечь в страну институциональных инвесторов и крупных игроков криптосегмента, считают в руководстве государства.

Пользователи MEXC пожаловались на блокировку средств. Криптобиржа это опровергает

Несколько трейдеров, использующих криптовалютную биржу MEXC, сообщили о заморозке и конфискации средств. Представители платформы объяснили ситуацию «ненормальной торговой активностью».

Пострадавшие утверждают, что MEXC блокирует средства на основе анализа рисков. Потери якобы исчисляются сотнями тысяч долларов. Некоторые пожаловались на задержку вывода активов. В компании назвали подобные заявления «клеветой».

За последние несколько дней ряд пользователей сообщил о задержках с выводом средств. Затруднения при снятии возникают даже в небольших сетях.

В ответ на претензии в MEXC заверили, что биржа работает бесперебойно.

«В последнее время в сети циркулируют слухи в попытках опозорить платформу путем распространения дезинформации и необоснованных утверждений… Мы категорически против любой формы клеветы и/или распространения ложной информации. В ответ на такие необоснованные обвинения мы оставляем за собой право подать в суд», — заявили представители компании.

ЦБ Нигерии отменил запрет на криптовалютные операции

Центральный банк Нигерии снял запрет на сделки с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка. Об этом сообщает Reuters.

Новый циркуляр содержит правила для банков и финансовых учреждений по обслуживанию криптовалютных компаний, включая разрешение открывать им счета и предоставлять расчетные услуги.

Поставщикам услуг виртуальных активов необходимо получить лицензию центробанка.

В то же время, для самих банков сохраняется запрет на торговлю, хранение и операции с криптовалютами, действующий с февраля 2021 года.

Регулятор объясняет это рисками отмывания денег и финансирования терроризма.