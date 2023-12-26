Курс валют на 26 декабря: в банках доллар прибавил пять копеек

Во вторник, 26 декабря, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 5 копеек. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 41,70−41,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,52−37,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,36−41,38 грн/евро.

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