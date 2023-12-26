За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 354 960 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 декабря: 1010 российских оккупантов, 22 танка и 1 корабль
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Потери врага
- личного состава — около 354960 (+1010) человек,
- танков — 5899 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 10956 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 8366 (+19) ед,
- РСЗО — 934 (+0) ед,
- средства ПВО — 614 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6458 (+22),
- крылатые ракеты — 1618 (+1),
- корабли /катера — 23 (+1) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,
- специальная техника — 1239 (+5)
Источник: Минфин
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