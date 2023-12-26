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26 декабря 2023, 8:54 Читати українською

Активность в сфере M&A в мире упала до самого низкого уровня за последние 10 лет — Reuters

В 2023 году активность в сфере слияний и поглощений (M&A) в мире упала до самого низкого уровня за последние десять лет, поскольку высокие процентные ставки и экономический спад негативно повлияли на уверенность компаний в заключении сделок, но банкиры и юристы ожидают, что она возобновится после улучшения условий. Об этом пишет Reuters.

В 2023 году активность в сфере слияний и поглощений (M&A) в мире упала до самого низкого уровня за последние десять лет, поскольку высокие процентные ставки и экономический спад негативно повлияли на уверенность компаний в заключении сделок, но банкиры и юристы ожидают, что она возобновится после улучшения условий.
Фото:depositphotos

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Рынок M&A

Согласно последним данным Dealogic, общий объем сделок слияний и поглощений упал на 18%, почти до $3 трлн, что является самым низким показателем с 2013 года, когда объем сделок составил $2,8 трлн.

Участники сделок обвиняют в этом высокие процентные ставки, по которым частным инвестиционным компаниям и компаниям с низким кредитным рейтингом стало дороже привлекать финансирование для поглощений. В то же время, экономическая неопределенность и волатильность рынка усложнили для покупателей и продавцов процесс согласования цены сделки.

«Мы были удивлены тем, как сложно было заключать соглашения в 2023 году. Я думаю, что оживление на рынке слияний и поглощений будет, но сколько из них действительно появится в 2024-м, а сколько будет подготовкой к 2025 году, еще предстоит выяснить», — сказал Пол Таубман, основатель и генеральный директор бутикового инвестиционного банка PJT Partners.

Объемы слияний и поглощений в США — крупнейшем в мире рынке инвестиционных банковских услуг — снизились на 8% до $1,42 трлн.

Объемы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились еще больше — на 32% и 20% соответственно.

Объемы выкупа с участием частного капитала по всему миру упали на 38% — до $433,6 млрд, поскольку финансовые спонсоры сократили выкупы с использованием заемного капитала (LBO) и продали меньшее количество компаний.

«На пике своей активности на долю прямых инвестиций приходилось примерно 30% сделок, а за последние 12 месяцев этот сектор практически отсутствовал в потоке сделок», — говорит Авинаш Мехротра, сопредседатель отдела слияний и поглощений в Северной и Южной Америке Goldman Sachs (GS. N).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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