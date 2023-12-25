К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 25 декабря: евро в банках по 42, доллар тоже растет
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Открытие 25 декабря
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Закрытие 25 декабря
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Изменения
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37,46/37,49
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37,52/37,55
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6/6
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41,26/41,28
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41,41/41,43
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15/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,15 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,03−38,20, евро — 41,70−41,95 грн.
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Источник: Минфин
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