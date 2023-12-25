Курс валют на вечер 25 декабря: евро в банках по 42, доллар тоже растет

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 25 декабря Закрытие 25 декабря Изменения доллар 37,46/37,49 37,52/37,55 6/6 евро 41,26/41,28 41,41/41,43 15/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,15 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,03−38,20, евро — 41,70−41,95 грн.

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