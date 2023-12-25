Volvo начинает производство первого электрического седана ES90

Volvo начинает предварительное производство своего первого электрического седана ES90 (или V551) в Китае. Об этом пишет NV со ссылкой на шведское издание Teknikens Värld .

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Что известно

После выпуска нескольких внедорожников и необычного минивэна Volvo разрабатывает еще один электрокар. В этот раз это седан.

Во внутренней сети Volvo накануне появилось фото с завода на востоке Китая, где можно увидеть спрятанную под крышкой с надписью «Конфиденциально» машину — новый седан V551 (ES90).

Седан описывают во внутренней заметке как первую глобальную модель бренда, разработка которой велась под руководством инженерной группы в Шанхае (здесь расположен центр исследований). Команда, работающая над новым автомобилем, состоит из специалистов из Китая и Швеции.

«Это делает нас на один шаг ближе к поставке нового готового автомобиля нашим клиентам. …Мы можем использовать его для тестов, он играет решающую роль в процессе разработки V551», — комментирует Йоран Ларссон, технический руководитель проекта V551.

Ранее стало известно, что новый седан будет разработан на той же платформе SPA2, что и электрический кроссовер компании EX90. Volvo ES90 якобы будет иметь длину 4,99 метра, высоту 1,547 метра и ширину 1,945 метра, что соизмеримо с автомобильными конкурентами BMW i5, Mercedes EQE и будущим Audi A6 E-Tron.

Вес седана — ориентировочно 2600 килограммов (с двойным приводом) и 2500 килограммов (для модели с одним двигателем и задним приводом). Аккумулятор, как предполагается, имеет емкость 111 кВтч (как и EX90). Запас хода, по прогнозам, составит 600 километров для одномоторной модели. Серийное производство вроде стартует в мае 2024 года.