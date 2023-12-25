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25 декабря 2023, 16:05 Читати українською

Fundstrat: рынок США может рассчитывать на «подушку безопасности» в $6 трлн

Исследовательская команда Fundstrat подсчитала, что фондовый рынок США может извлечь выгоду из рекордной суммы денежных средств в размере $5,9 трлн в 2024 году: такое количество наличных послужит «подушкой безопасности», и будущие падения рынка будут кратковременными, пишет Business Insider.

Исследовательская команда Fundstrat подсчитала, что фондовый рынок США может извлечь выгоду из рекордной суммы денежных средств в размере $5,9 трлн в 2024 году: такое количество наличных послужит «подушкой безопасности», и будущие падения рынка будут кратковременными, пишет Business Insider.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Эксперты советует покупать при незначительных спадах в ближайшие недели и месяцы», — сказал Fundstrat.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Эксперты советует покупать при незначительных спадах в ближайшие недели и месяцы», — сказал Fundstrat.

В частности, технический стратег Fundstrat Марк Ньютон отметил, что растущее количество наличных будет мощной поддержкой фондовому рынку в 2024 году.

Интерес к денежным активам в этом году возник благодаря 5%-ной ставке ФРС, при этом общий объем наличных средств, находящихся на второстепенном рынке, достиг $5,88 трлн, что на 24% больше, чем в прошлом году — $4,73 трлн.

Такая масса наличности должна стать источником утешения для рыночных «быков», так что незначительные спады в ближайшее время, вероятно, можно будет купить.

Эксперт добавил, что денежные фонды могут начать использовать эти активы уже в новом календарном году, как только произойдет ребалансировка на рынке, что может еще больше способствовать ралли.

Источник: Минфин
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