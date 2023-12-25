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25 декабря 2023, 13:11 Читати українською

Цены на АЗС: топливо и бензин дешевеют

С 22 по 25 декабря средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 38 копеек и составляет 51,4 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 19 копеек — до 54,58 грн/л, а дизельное топливо — на 36 копеек, до 51,65 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

С 22 по 25 декабря средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 38 копеек и составляет 51,4 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 19 копеек — до 54,58 грн/л, а дизельное топливо — на 36 копеек, до 51,65 грн/л.
Фото:depositphotos

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Как изменились цены

На станциях Укрнафты бензины подешевели на 50 копеек: А-95 — до 49,4 грн/л, А-95+ — до 51,4 грн/л. Цена на дизтопливо в этой сети снизилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.

На 1 грн подешевели бензины в сети SOCAR, а ГП — на 50 копеек. На станциях АMIC за счет праздничных акционных предложений цены на топливо снизились на 2,59−3 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нефть», U.GO снизили цену на все виды горючего на 10−20 копеек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Pumbovik
Pumbovik
25 декабря 2023, 14:59
#
На некоторых из перечисленных заправок опасно заправляться для вашего авто, тыкать не буду, и так знающим известно
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