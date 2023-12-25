Цены на АЗС: топливо и бензин дешевеют

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Как изменились цены

На станциях Укрнафты бензины подешевели на 50 копеек: А-95 — до 49,4 грн/л, А-95+ — до 51,4 грн/л. Цена на дизтопливо в этой сети снизилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.

На 1 грн подешевели бензины в сети SOCAR, а ГП — на 50 копеек. На станциях АMIC за счет праздничных акционных предложений цены на топливо снизились на 2,59−3 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нефть», U.GO снизили цену на все виды горючего на 10−20 копеек.