С 22 по 25 декабря средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 38 копеек и составляет 51,4 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 19 копеек — до 54,58 грн/л, а дизельное топливо — на 36 копеек, до 51,65 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС: топливо и бензин дешевеют
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как изменились цены
На станциях Укрнафты бензины подешевели на 50 копеек: А-95 — до 49,4 грн/л, А-95+ — до 51,4 грн/л. Цена на дизтопливо в этой сети снизилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.
На 1 грн подешевели бензины в сети SOCAR, а ГП — на 50 копеек. На станциях АMIC за счет праздничных акционных предложений цены на топливо снизились на 2,59−3 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нефть», U.GO снизили цену на все виды горючего на 10−20 копеек.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1