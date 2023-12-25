Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 25 декабря объявила приговор, которым экс-председатель правления ПАО «Реал Банк» признан виновным в завладении и легализации средств и назначила наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Фейсбуке .
Экс-председатель «Реал Банка» получил 11 лет с конфискацией всего имущества
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Решение суда
«По приговору суда бывший председатель правления признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12 750 грн», — говорится в сообщении.
Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск Нацбанка Украины и требует взыскать с обвиняемого более 503 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме более 5,573 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.
Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.
Что известно
В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо, находясь в составе преступной организации бывшего беглого президента, приняло участие в завладении 4,7 млрд гривен ПАО «Реал Банк», 800 млн гривен Национального банка Украины полученного как стабилизационный кредит, а также 865 млн гривен средств АО «Брокбизнесбанк», которые были размещены на счете «Реал Банка» и позже выведены на счета подконтрольных лиц и их дальнейшей легализации.
С 2015 года подозреваемый находится в международном розыске.
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