Экс-председатель «Реал Банка» получил 11 лет с конфискацией всего имущества

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Решение суда

«По приговору суда бывший председатель правления признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12 750 грн», — говорится в сообщении.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск Нацбанка Украины и требует взыскать с обвиняемого более 503 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме более 5,573 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Что известно

В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо, находясь в составе преступной организации бывшего беглого президента, приняло участие в завладении 4,7 млрд гривен ПАО «Реал Банк», 800 млн гривен Национального банка Украины полученного как стабилизационный кредит, а также 865 млн гривен средств АО «Брокбизнесбанк», которые были размещены на счете «Реал Банка» и позже выведены на счета подконтрольных лиц и их дальнейшей легализации.

С 2015 года подозреваемый находится в международном розыске.