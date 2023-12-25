Курс валют на 25 декабря: в обменниках доллар подорожал на 29 копеек, евро — на 18 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 29 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 18 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 41,26 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,19−38,20, евро — 41,78−41,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,45−37,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,26−41,28 грн/евро.

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