Илон Маск заинтересовался месторождениями лития в Аргентине. Об этом заявил новый президент страны Хавьер Милей в эфире местного телеканала Canal 13. Запись передачи опубликована на сайте канала.
Президент Аргентины Милей заявил об интересе Маска к аргентинскому литию
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По словам Милея, Маск заявил о своем интересе в телефонном разговоре с ним.
Кроме того, в аргентинском литии заинтересованы «правительство США и американские компании», заявил президент. Он добавил, что намерен создать правовую базу, чтобы «они могли зарабатывать деньги» на инвестициях в аргентинскую экономику.
Литий, в том числе используется при производстве аккумуляторов для электромобилей.
Интерес Маска
В прошлом году Маск заявил, что возглавляемая им компания Tesla может самостоятельно заняться добычей лития, стоимость которого достигла «сумасшедшего уровня».
«Дефицита самого элемента нет, литий [можно найти] практически в любой точке Земли, но темпы добычи/переработки низкие», — отметил Маск.
В июле 2022 года бизнесмен написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что литиевые аккумуляторы — это «новая нефть». Весной в Техасе началось строительство нового завода Tesla по переработке лития, который должен заработать в середине 2024 года. Компания планирует инвестировать в строительство $375 млн.
Аргентина является четвертым крупнейшим производителем лития в мире и вместе с Чили и Боливией находится в так называемом «литиевом треугольнике», где находится более половины мировых запасов металла, писал Reuters.
Либертарианец Хавьер Милей в конце ноября победил на выборах президента Аргентины по результатам второго тура. В ходе предвыборной кампании он обещал провести в стране беспрецедентные реформы, включая сокращение социальных расходов, ликвидацию центробанка, запрет абортов, долларизацию экономики, максимальное сближение с США и разрыв отношений с Бразилией и Китаем.
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