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25 декабря 2023, 10:10 Читати українською

Президент Аргентины Милей заявил об интересе Маска к аргентинскому литию

Илон Маск заинтересовался месторождениями лития в Аргентине. Об этом заявил новый президент страны Хавьер Милей в эфире местного телеканала Canal 13. Запись передачи опубликована на сайте канала.

Илон Маск заинтересовался месторождениями лития в Аргентине.

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По словам Милея, Маск заявил о своем интересе в телефонном разговоре с ним.

Кроме того, в аргентинском литии заинтересованы «правительство США и американские компании», заявил президент. Он добавил, что намерен создать правовую базу, чтобы «они могли зарабатывать деньги» на инвестициях в аргентинскую экономику.

Ранее Милей обещал отменить в Аргентине регулирование спутниковых интернет-услуг, чтобы «позволить прийти в страну таким компаниям, как Starlink», передает La Nacion. Starlink — подразделение основанной Маском космической компании SpaceX, которое специализируется на спутниковом интернете.

Литий, в том числе используется при производстве аккумуляторов для электромобилей.

Интерес Маска

В прошлом году Маск заявил, что возглавляемая им компания Tesla может самостоятельно заняться добычей лития, стоимость которого достигла «сумасшедшего уровня».

«Дефицита самого элемента нет, литий [можно найти] практически в любой точке Земли, но темпы добычи/переработки низкие», — отметил Маск.

В июле 2022 года бизнесмен написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что литиевые аккумуляторы — это «новая нефть». Весной в Техасе началось строительство нового завода Tesla по переработке лития, который должен заработать в середине 2024 года. Компания планирует инвестировать в строительство $375 млн.

Аргентина является четвертым крупнейшим производителем лития в мире и вместе с Чили и Боливией находится в так называемом «литиевом треугольнике», где находится более половины мировых запасов металла, писал Reuters.

Либертарианец Хавьер Милей в конце ноября победил на выборах президента Аргентины по результатам второго тура. В ходе предвыборной кампании он обещал провести в стране беспрецедентные реформы, включая сокращение социальных расходов, ликвидацию центробанка, запрет абортов, долларизацию экономики, максимальное сближение с США и разрыв отношений с Бразилией и Китаем.

Источник: Минфин
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