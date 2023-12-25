За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 760 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 353 950 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 декабря: 760 российских оккупантов, 19 танков, 32 БПЛА и 2 самолета
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Потери врага
- личного состава — около 353950 (+760) человек,
- танков — 5877 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 10919 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 8347 (+33) ед,
- РСЗО — 934 (+2) ед,
- средства ПВО — 613 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+2) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6436 (+32),
- крылатые ракеты — 1616 (+2),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11075 (+53) ед,
- специальная техника — 1234 (+5)
Источник: Минфин
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