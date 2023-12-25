«єОселя»: украинцы смогут покупать не только квартиры, но и таунхаусы

Правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов «єОселя» теперь участники программы смогут покупать не только квартиры, но и жилые дома (таунхаусы). Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров 22 декабря.

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Что изменилось

«С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли уже около 6000 украинских семей. Чтобы сделать условия предоставления льготных ипотечных кредитов еще более приемлемыми для заемщиков, Минэкономики после консультаций с „Укрфинжитлом“ и банками-партнерами разработало соответствующие изменения. Теперь заемщики смогут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше трех лет», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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При покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома или дома, построенные на участках, которые отличаются от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе «єОселя» при покупке домов. Нормативная площадь жилого дома, предоставляемая для семьи с одного человека (одинокое лицо), составит не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи, то есть семья из трех человек сможет получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв.

Кроме того, была приведена к реалиям рынка предельная стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте.

Уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время было увеличено с 1 до 1,7 коэффициента для населенных пунктов, имеющих население менее 100 тысяч.

Еще одно изменение касается ветеранов, погибших и получивших инвалидность в результате войны, а также членов их семей. Для этих категорий будет действовать разрешение на приобретение квартиры в многоквартирном доме, принятом в эксплуатацию раньше, чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре, и без ограничений по дате эксплуатации в других населённых пунктах.

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Правительственное постановление уточняет понятие «военные риски», предусматривает возможности страхования жилья по цене приобретения, и вводит ограничение возможности повторного участия граждан в программе «єОселя».

Также постановление вносит изменения по установлению возможности оплаты получателем компенсации разницы, превышающей размер денежной суммы, указанной в жилищном сертификате, за свой счет или за счет кредитных средств. Этот механизм будет применяться в случае, когда жилье будет покупаться с использованием жилищного сертификата по программе єВідновлення.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых.

Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре прошлого года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжитлом».