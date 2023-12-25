Украинцы уплатили 14,4 миллиона гривен добровольных взносов на пенсионное страхование

С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 14,4 млн грн добровольных взносов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в фейсбуке.

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По состоянию на 22 декабря 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 7 166 добровольных платежей на общую сумму 14,4 млн грн.