С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 14,4 млн грн добровольных взносов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в фейсбуке.
Украинцы уплатили 14,4 миллиона гривен добровольных взносов на пенсионное страхование
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По состоянию на 22 декабря 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 7 166 добровольных платежей на общую сумму 14,4 млн грн.
Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 84%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.
Еще 16% плательщиков передали средства в пользу других лиц.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
За вісім місяців… символічно, але ці цифри ні про що.