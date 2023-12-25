Чехия одобрила финансовые выплаты для украинцев, возвращающихся домой

Чешский президент Петр Павел подписал изменения в закон lex Ukraine, регулирующий статус уехавших в Чехию украинцев с начала полномасштабного вторжения россии. Соответствующая информация была опубликована на сайте президента Чехии в пятницу, 22 декабря, сообщает «Европейская правда».

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Что известно

Ключевое положение поправки предусматривает продление временной защиты граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.

В то же время, закон предусматривает также предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты при их возвращении в Украину. Размер этой поддержки еще предстоит установить правительству Чехии.

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Беженцы смогут обратиться за такой помощью только раз и не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года.

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.

Напомним

По состоянию на октябрь в Чехии находились 359 тысяч беженцев из Украины, из которых около 115 тысяч легально устроились на работу.