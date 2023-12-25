Поздравляем с Рождеством!

Редакционный коллектив «Минфина» поздравляет вас с Рождеством!

Уважаемые читатели!

В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!

Пусть сбудутся все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

Берегите себя! Все будет Украина!