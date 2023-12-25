Редакционный коллектив «Минфина» поздравляет вас с Рождеством!
Поздравляем с Рождеством!
Уважаемые читатели!
В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!
Пусть сбудутся все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
Берегите себя! Все будет Украина!
Источник: Минфин
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