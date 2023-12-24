Через Прозорро за год были проданы активы «дочек» росбанков на 3.7 млрд

В этом году ФГО продал более чем на 3.7 млрд гривен активы бывших «дочек» российских банков через Прозорро.Продажи. Всего через систему Фонд привлек более 4,8 млрд гривен от реализации активов банков-банкротов. Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.

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Статистика за год

В 2023 году в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялось более 620 онлайн-аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, завершившихся подписанием договоров купли-продажи на сумму свыше 4.8 млрд гривен. Полученные средства ФГО направил на расчет с кредиторами таких банков.

По данным публичного модуля аналитики, свыше 3.7 млрд гривен было получено Фондом от реализации прав требования по кредитным договорам. Более 1 млрд. гривен составляют поступления от продажи жилой и нежилой недвижимости таких банков. Еще почти на 54 млн гривен ФГО реализовал земельных участков банков-банкротов.

«Продажа активов обанкротившихся банков — это самый большой по сумме привлеченных средств рынок в системе в 2023 году. Более трети активов, которые в этом году реализовывал Фонд гарантирования вкладов, составляют права требования. Кроме них Фонду удалось продать коммерческую недвижимость, квартиры, автомобили, гаражи, имущественные и корпоративные права, права на торговые марки, дебиторскую задолженность. За эти и другие активы в этом году соревновались почти семь сотен участников, а конкуренция на торгах в среднем составляла более двух участников», — отметил СЕО Прозорро.Продажи Сергей Бут.

Подробности

Около 90% активов в управлении Фонда — это кредиты юридических и физических лиц, поэтому неудивительно, что и в структуре реализуемых активов именно права требования занимают наибольшую долю.

В этом году на Прозорро запустили пилотный проект по продаже пулов кредитов разных банков, общим признаком которых является КВЭД должника.

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В этом году ФГО продал более чем на 3.7 млрд гривен активы бывших «дочек» российских банков. За это время состоялось почти 250 онлайн-аукционов по продаже имущества АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк». Среди активов этих банков — права требования по кредитам, жилые дома, помещения магазинов, поликлиник, здания банков, дворцов культуры, недострои и земельные участки.

Самые дорогие активы

Самым дорогим активом, реализовавшим ФГО в этом году, являются права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях, ее оборудования и бездокументарных акций за более 680 млн гривен. Актив бывшей дочерней структуры росбанка — права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде ТЦ «Магеллан» в Киеве, имущественного комплекса и дебиторской задолженности — продали более чем за 620 млн гривен. Более 440 млн гривен уплатил победитель за пул активов ПАО «Златобанк» по правам требования по 8 кредитным договорам.