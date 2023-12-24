За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские военные ликвидировали еще примерно 800 российских оккупантов. Об этом свидетельствуют данные генштаба.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 800 захватчиков
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 353190 (+800) человек
- танков — 5858 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 10888 (+17) ед
- артиллерийских систем — 8314 (+28) ед
- РСЗО — 932 (+0) ед
- средства ПВО — 611 (+0) ед
- самолетов — 327 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6404 (+20)
- крылатые ракеты — 1614 (+1)
- корабли /катера — 22 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 11022 (+27) ед
- специальная техника — 1229 (+6)
Источник: Минфин
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