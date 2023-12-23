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23 декабря 2023, 16:00 Читати українською

Кабмин продлил запрет на торговлю с россией

Кабинет министров на заседании 22 декабря продлил ограничения в торговле с россией до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет министров на заседании 22 декабря продлил ограничения в торговле с россией до 31 декабря 2024 года.

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«Продлено действие постановления Кабмина от 30 декабря 2015 г. № 1147 „О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из российской федерации“ до 31 декабря 2024 г. (включительно)», — написал он.

Напомним, что в декабре прошлого года Украина продлила на год запрет на торговлю рядов товаров с российской федерацией.

15 мая Кабинет министров пополнил список российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.

Речь идет о запрещении ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Источник: Минфин
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