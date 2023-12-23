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23 декабря 2023, 13:05 Читати українською

Финляндия думает о восстановлении Украины и представила свой план

Финляндия разработала национальный план по восстановлению Украины и опубликовала его первую часть, призванную улучшить условия деятельности финских компаний в этом процессе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, пишет «Европейская правда».

Финляндия разработала национальный план по восстановлению Украины и опубликовала его первую часть, призванную улучшить условия деятельности финских компаний в этом процессе.

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План восстановления Украины, разработанный финским правительством, касается возможностей финских компаний приобщаться к этому процессу, их операционным предпосылкам и типам инвестиций и поддержки, которые они могут получить за участие в восстановлении Украины.

Первая часть плана включает в себя ряд финансовых решений, которые будут способствовать исследованию рынка, торговли и инвестициям в Украине. Речь идет, в частности, о финансировании экспорта в Украину путем компенсации кредитного ущерба национальным экспортно-кредитным агентством Finnvera.

Кроме того, на 25 млн. евро увеличат капитал национального фонда сотрудничества по развитию Finnfund, что позволит инвестировать в частный сектор Украины.

План также предлагает создание нового смешанного кредитного инструмента — Инвестиционного механизма в Украине, который обеспечит реализацию проектов на сумму 50 млн. евро в 2025—2026 годах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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chc788
chc788
23 декабря 2023, 13:56
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Я пропоную повністю поміняти уряд України на Фінський. А так навіть в мирний час я в це не вірю. Як у футболі, арбітр повинен бути зацікавлений в рахунку, а хто виграє йому все одно. Інакше в нашій країні нічого ніколи не буде.
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