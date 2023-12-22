США будут наказывать иностранные банки за помощь россии: новый указ Байдена

США ужесточают санкции против россии. Новые ограничения направлены на иностранные банки, помогающие москве покупать военные товары. Президент Джо Байден подписал соответствующий указ. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Указ предусматривает, что министр финансов США может наложить санкции на такие банки, если они:

помогли с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором рф

предоставили любую услугу, связанную с военно-промышленной базой россии, в частности продажа, поставка или передача военных товаров

Санкции могут предусматривать запрет на проведение операций в США, предоставление кредитов или инвестиций и использование дочерних компаний в Соединенных Штатах.

Санкции могут налагаться без предупреждения.

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