Курс валют на вечер 22 декабря: евро и доллар на межбанке и в обменниках падают

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и 1 в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 22 декабря Закрытие 22 декабря Изменения доллар 37,61/37,62 37,46/37,49 15/13 евро 41,39/41,39 41,36/41,38 3/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,15 грн. Евро покупают за 41,20 грн., а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,10, евро — 41,60−41,85 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .