К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и 1 в продаже.
Курс валют на вечер 22 декабря: евро и доллар на межбанке и в обменниках падают
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Открытие 22 декабря
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Закрытие 22 декабря
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Изменения
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37,61/37,62
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37,46/37,49
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15/13
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41,39/41,39
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41,36/41,38
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3/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,15 грн. Евро покупают за 41,20 грн., а продают за 41,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,10, евро — 41,60−41,85 грн.
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Источник: Минфин
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