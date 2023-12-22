Dragon Capital Томаша Фиалы опровергла информацию о бизнесе в россии и Крыму

Украинская инвестиционная компания Dragon Capital и ее основатель Томаш Фиала опровергли опубликованную в СМИ информацию о якобы ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму и россии. Об этом говорится в заявлении компании 22 декабря.

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Пресс-служба компании отметила, что информация, которая была распространена некоторыми СМИ, ложна.

«Dragon Capital официально сообщает, что ни одна из компаний группы и Томаш Фиала лично не имеют бизнеса прямо или косвенно во временно оккупированном Крыму или в российской федерации», — отмечается в заявлении.

Накануне в некоторых медиа вышли заголовки, что чешский предприниматель и гендиректор украинской инвесткомпании «Dragon Capital» Томаш Фиала через компанию Arricano Real Estate РLC якобы сохранил бизнес в Крыму.

В то же время, согласно информации на сайте Arricano, компания владеет и управляет четырьмя ТРЦ в Украине арендной площадью более 180 тыс. кв. м: ТРЦ «РайОН» и ТРК «Проспект» (оба — Киев), ТРК City Mall (Запорожье) и ТРК «Солнечная Галерея» (Кривой Рог). Кроме того, ей принадлежит 49,9% акций ТРК Sky Mall, а также земельные участки для будущего строительства.