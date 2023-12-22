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22 декабря 2023, 15:58 Читати українською

Нацбанк назвал отрасли экономики, где хуже всего платят по кредитам

Доля неработающих корпоративных кредитов в украинской банковской системе стабилизировалась на отметке 45%, что почти в полтора раза выше показателя февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Нацбанка «О финансовой стабильности» за декабрь.

Доля неработающих корпоративных кредитов в украинской банковской системе стабилизировалась на отметке 45%, что почти в полтора раза выше показателя февраля 2022 года.
Фото: НБУ

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В нем уточняется, что с начала полномасштабного вторжения дефолт был признан по около 25% кредитов бизнеса по сумме и по 19% должников по количеству от существовавших в начале вторжения.

«Большинство кредитов стали неработающими еще в 2022 году. В то же время за десять месяцев 2023 года дефолт испытали только около 5% должников, что сопоставимо с периодами макроэкономической стабильности. Среди работающих чистых кредитов доля реструктуризированных остается значительной — 19%. Из них 2% или 7 млрд грн — это крупные кредиты госбанков, урегулированных согласно закону «О финансовой реструктуризации», — уточняется в отчете НБУ.

В нем также приводится таблица с показателями NPL (проблемных кредитов) по корпоративным заемщикам в разных отраслях экономики. Из нее понятно, что хуже всего ситуация с погашениями в недвижимости и тяжелой промышленности:

  • Коммерческая недвижимость — 85,7%;
  • Строительство — 71,9%;
  • Операции с недвижимостью — 69,1%;
  • Металлургия — 55,5%;
  • Добывающая промышленность — 51%.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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