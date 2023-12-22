За время большой войны доля закредитованых украинцев выросла в 2,5 раза

За время большой войны доля прокредитованного населения Украины выросла в 2,5 раза — с 10% до 25%, об этом в своем отчете «О финансовой стабильности» за декабрь сообщил Национальный банк со ссылкой на внешнее исследование. Назвав этот уровень приемлемым.

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«По результатам исследований Info Sapiens, кредиты имеют около четверти населения по сравнению с долей около 10% в декабре 2021 году. Несколько меньшая доля должников в группе с низкими доходами. Соотношение долга от финансовых учреждений к годовому доходу домохозяйств приемлемое. Долговая нагрузка отдельных заемщиков чрезмерная, но прежде всего из-за получения ссуд от неофициальных кредиторов: родственников и знакомых», — говорится в документе.

При этом в отчете говорится, что кредиторы должны критично оценивать долговую нагрузку на заемщиков. Совокупный долг — один из ключевых факторов при оценке риска. В связи с этим Нацбанк заявил об ужесточении со следующего года требований на этот счет.

«С 2024 года НБУ распространяет требования по предоставлению информации в кредитный реестр и на небанковские финансовые учреждения. Порог предоставления информации в кредитный реестр медленно будет снижаться с текущего уровня 100 минимальных зарплат. С середины 2024 года информация будет предоставляться, если совокупная задолженность будет превышать 10 минимальных зарплат. Так что долговую нагрузку клиентов можно будет точнее оценить», — подчеркнул регулятор.