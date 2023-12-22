Ощадбанк продлил срок действия своих карт до конца марта

Государственный Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«В связи с военным состоянием для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

В то же время в банке отметили: если новая карта уже перевыпущена, клиентам необходимо обратиться в отделение Ощадбанк для ее получения.