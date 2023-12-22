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22 декабря 2023, 12:14 Читати українською

Лицензия X на криптовалютные платежи, в Ethereum озвучили дату хардфорка Dencun: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Правительство Аргентины издало указ о заключении контрактов в криптовалютах

20 декабря 2023 года правительство Аргентины издало указ «Основы реконструкции аргентинской экономики». В него включены положения, позволяющие вносить оплату в активах, не признанных законным платежным средством в Аргентине.

Как сообщила министер иностранных дел Аргентины Диана Мондино, постановление дает свободу выбора типа платежного средства. В основном речь идет об иностранных валютах, но без явного отрицания цифровых активов.

Согласно документу стороны имеют право определять суммы и вид валюты, используемой для внесения залога или залога, а также способ ее возмещения при заключении договора аренды.

«Мы ратифицируем и подтверждаем, что в Аргентине контракты могут рассчитываться в биткоинах. Также участники могут деноминировать оплату в литрах молока и килограммах мяса», — заявила Мондино.

Маск рассказал о лицензии X на криптовалютные платежи

Соцсеть X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, запустит платежный сервис в середине 2024 года, сейчас компания ожидает получения лицензий на предоставление финансовых услуг на фиатном и криптовалютном рынках. Об этом Маск рассказал на подкасте у главы ARK Invest Кэти Вуд.

По словам Маска, интеграция платежей откладывалась из-за бюрократических процессов. Он признал, что X «немного опоздал» с подачей всех необходимых документов на лицензию. Однако ему неизвестно о каких-либо потенциальных «проблемах», из-за которых заявку могут отклонить.

Криптосообщество неоднократно высказывало пожелания об интеграции Dogecoin и биткоина в платежную систему X. Впрочем, Маск уже ранее отмечал, что первоначально опция платежей будет нацелена исключительно на фиатные валюты, хотя и предусмотрет возможность интеграции цифровых активов в отдаленной перспективе.

Разработчики Ethereum озвучили дату хардфорка Dencun

Разработчики сети Ethereum на еженедельном совещании заявили, что 17 января 2024 года в тестовой сети Goerli состоится обновление Dencun, включающее EIP-4844.

Они отметили, что это позволит реализовать технологию «прото-данкшардинг», призванную снизить стоимость газа в L2-сетях и масштабировать блокчейн путем увеличения пространства для хранения блоков данных.

«Очевидно, что если мы обнаружим серьезную проблему, мы всегда сможем отменить обновление. В идеале это означает, что мы опубликуем сообщения в блоге о форке где-то 8 января, чтобы у людей была как минимум неделя на обновление», — заявил разработчик из Ethereum Foundation Тим Бейко.

В Сальвадоре приняли закон о предоставлении гражданства за инвестиции в биткоины

Конгресс Сальвадора одобрил закон о миграции, предоставляющий ускоренное получение гражданства лицам, совершающим «пожертвования» в биткоинах. Об этом сообщает Reuters.

Во время голосования однопалатный законодательный орган принял реформу при поддержке партии «Новые идеи» президента Сальвадора Наиба Букеле.

Реформа ссылается на «жизненный интерес президентских проектов развития» и подчеркивает необходимость предоставления гражданства для лиц, заинтересованных в поддержке экономического, социального и культурного развития Сальвадора.

Согласно документу, инвесторы, претендующие на получение гражданства, смогут воспользоваться упрощенной процедурой. Им не придется выполнять требования, согласно которым претендент должен прожить в стране не менее пяти лет.

Напомним, в начале декабря Сальвадор запустил программу, которая предусматривает предоставление гражданства и визы тем, кто будет инвестировать в страну $1 млн в биткоинах или USDT. Принять участие в инициативе могут 1000 человек в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Criptor82
Criptor82
22 декабря 2023, 15:40
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Світ охопила «криптовалютна лихоманка». В 2024—2025 будуть стригти хомяків у глобальних маштабах:)
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