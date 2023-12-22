Мировое автопроизводство возобновилось после пандемии

За три квартала 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 66,9 млн единиц, что на 10% больше, чем в прошлом году. Это первый рост после спада на 9% в 2022 году, вызванный пандемией COVID-19, нехваткой полупроводников и войной в Украине. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 48 млн единиц (+10%). Легких коммерческих автомобилей произведено 16 млн единиц (+10%), больших грузовых автомобилей — 2,8 млн единиц (+10%), автобусов — 220 тыс. единиц (+30%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за девять месяцев было произведено более 21 млн. единиц автотранспорта, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Второе место занимает США, с результатом более 8,1 млн. единиц (+9%). Третье место Япония — почти 6,6 млн. единиц (+16%).

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Восстановление мирового автопроизводства связано с рядом факторов, в частности:

улучшение ситуации с пандемией COVID-19, что привело к обновлению глобальной экономики.

рост спроса на автомобили в странах с развитой экономикой

уменьшение нехватки полупроводников.

Однако есть и некоторые риски, которые могут негативно повлиять на мировое автопроизводство в будущем, в частности:

дальнейший рост цен на энергоносители и сырье.

обострение геополитической ситуации.

В целом восстановление мирового автопроизводства является положительным сигналом для экономики. Оно говорит о том, что мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.