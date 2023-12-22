В Украине размер среднемесячной зарплаты в третьем квартале вырос на 22,7% — Госстат

В третьем квартале 2023 размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Где больше выросла зарплата

Наибольший уровень средней заработной платы зафиксирован:

в сфере информации и телекоммуникаций — 37 542 грн (+20,3% к показателю третьего квартала 2022 года),

в финансовом и страховом секторе — 34 189 грн (+29,8%),

на авиационном транспорте — 33 205 грн (+21,9%).

Где меньше выросла зарплата

Наименьший уровень средней заработной платы зафиксирован:

в сфере библиотечного, архивного и музейного дела — 11 373 грн (+9,9%),

в сфере творчества, искусства и развлечений — 11 503 грн (+7,4%),

в образовании — 12 180 грн (+8,2%).

Напомним

Во втором квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине составил 17176 грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.