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22 декабря 2023, 9:34 Читати українською

НБУ представил набор памятных монет из серебра необычной формы (фото)

Глава НБУ Андрей Пышный совместно с заместителем главы миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали набор памятных монет «Щедрик — колядка колоколов». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Глава НБУ Андрей Пышный совместно с заместителем главы миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали набор памятных монет «Щедрик — колядка колоколов».
Фото: НБУ

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Набор из трех серебряных памятных монет «Щедрик — колядка колоколов» продолжает серию «Украинское наследие» и посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины — всемирно-известной колядке «Щедрик» в обработке композитора Николая Леонтовича.

«Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму звонка. Ведь именно мелодия „Щедрика“ напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни называется „Колядка колоколов“.Синергия и единение двух культур — украинской и американской — способствовали созданию композиции, которая теперь символ Рождества во всем мире», — отметил Пышный.

Дизайн монет

Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме звонка, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г (каждая).

На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой — культурный феномен, сохраняющий глубокие украинские традиции.

На аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов, которые символизируют чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет праздника Рождества, а также строки из песни «Щедрик».

На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения «Щедрика» хором под руководством дирижера Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле, над хором — силуэт ласточки, которая является главным персонажем песни.

На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками, что символизирует наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки.

Монеты из набора щедро украшены тампопечатью (цветная печать), локальной позолотой (содержимое золота в чистоте не менее 0,003 г) и вставками камешков (кубический оксид циркония диаметром 1,5 мм).

Их дизайн создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Где купить

Купить набор памятных монет «Щедрик — колядка колоколов» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Тираж набора — до 5000 штук.

Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) в 2024 году.

О начале реализации Национального банка и банков-дистрибьюторов будут информировать клиентов дополнительно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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