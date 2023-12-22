За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 351350 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 декабря: 1080 российских оккупантов, 9 танков и 23 БПЛА
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- личного состава — около 351350 (+1080) человек,
- танков — 5837 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 10843 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 8250 (+24) ед,
- РСЗО — 932 (+0) ед,
- средства ПВО — 611 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6365 (+23),
- крылатые ракеты — 1613 (+0),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10944 (+25) ед,
- специальная техника — 1217 (+9).
Источник: Минфин
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