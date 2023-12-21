Курс валют на вечер 21 декабря: на межбанке евро продолжает дорожать

К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 21 декабря Закрытие 21 декабря Изменения доллар 37,61/37,63 37,61/37,62 0/1 евро 41,17/41,18 41,34/41,36 17/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,10 грн. Евро покупают за 40,97 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,25, евро — 41,60−41,75 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.