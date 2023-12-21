К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 декабря: на межбанке евро продолжает дорожать
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Открытие 21 декабря
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Закрытие 21 декабря
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Изменения
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37,61/37,63
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37,61/37,62
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0/1
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41,17/41,18
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41,34/41,36
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17/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,10 грн. Евро покупают за 40,97 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,25, евро — 41,60−41,75 грн.
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Источник: Минфин
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