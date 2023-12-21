Малая приватизация принесла в бюджеты более 3,3 млрд гривен

Государственная электронная система Прозорро.Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен в 2023 году. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Итоговые онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества (ФГИУ) по продаже объектов, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин.

Отмечается, что во время аукционов цены на выставленные лоты в среднем росли почти втрое, отражая высокий интерес и конкуренцию в этом процессе.

«В общей сложности за 2023 год бизнес и граждане приватизировали почти 914 объектов по всей стране. 350 из них — государственное имущество, которое через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи реализовал ФГИУ и его региональные отделения, и еще 560 — активы, которые продали общины. А доходы от приватизации этих активов поступили в государственный и местные бюджеты», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Самые дорогие лоты

Самыми дорогими лотами 2023 года является гостиница «Эрмитаж» в Киеве, которая была продана за 311 млн гривен, ЕМК «Волыньторф» — более 212 млн гривен и ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — более 210 млн гривен.