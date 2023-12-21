«єОселя»: Больше всех кредит под 3% берут военнослужащие и силовики

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Сколько выдано кредитов

«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли почти 5,9 тыс. семей. За прошедшую неделю было выдано 208 кредитов на сумму 331,5 млн грн. В частности, больше кредитов под 3% получили военнослужащие и силовики. Такой же процентной ставкой могут воспользоваться педагоги, медики и ученые», — отметила замминистра Надежда Бигун.

В министерстве уточнили, что за прошедшую неделю кредиты под 3% получили 109 военнослужащих и силовиков, 23 педагога, 14 медиков и два ученых.

Где берут больше всего ипотечных кредитов

Больше ипотечных кредитов взяли жители Киева (48), Киевской области (52), Винницкой (14), Львовской (11) и Ровенской области (10).

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (158 кредитов) и у застройщика (40 кредитов). Также 10 украинцев взяли кредиты на покупку жилья в возводимых объектах.

Программа «єОселя»

Программа начала свою работу в октябре прошлого года. Реализовывают ее Минэкономики совместно с Минцифрой и Укрфинжитлом. Банками-партнерами «єОсели» стали Ощад, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.