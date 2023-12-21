В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Иваном Компаном — экономистом, экспертом по инвестициям на международных рынках и учредителем First Kyiv Investment Club — о том, что Украине нужно будет делать, если внешнее финансирование бюджета страны не осуществится в запланированных объемах, куда сейчас инвестировать на западных рынках, и что будет делать ФРС и ЕЦБ?
Иван Компан: Украина должна отвыкать от западной помощи и куда инвестировать в 2024 году (видео)
Источник: Минфин
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