Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего совладельца украинского Альфа-Банка российского миллиардера Михаила Фридмана.
СБУ объявило в розыск экс-владельца Сенс Банка
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Что известно
По данным на сайте МВД, он скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года.
В Украине его обвиняют по ч. 3. статьи 110−2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Напомним
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против ряда компаний, связанных с российским миллиардером Михаилом Фридманом и его бизнес-партнерами.
Источник: Минфин
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