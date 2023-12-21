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21 декабря 2023, 13:51 Читати українською

СБУ объявило в розыск экс-владельца Сенс Банка

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего совладельца украинского Альфа-Банка российского миллиардера Михаила Фридмана.

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего совладельца украинского Альфа-Банка российского миллиардера Михаила Фридмана.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПо данным на сайте МВД, он скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным на сайте МВД, он скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года.

В Украине его обвиняют по ч. 3. статьи 110−2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против ряда компаний, связанных с российским миллиардером Михаилом Фридманом и его бизнес-партнерами.

Источник: Минфин
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