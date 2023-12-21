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21 декабря 2023, 14:34 Читати українською

Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве

Крупнейшая инновационная экосистема Европы — Европейский институт инноваций и технологий (EIT) — открывает хаб в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Крупнейшая инновационная экосистема Европы — Европейский институт инноваций и технологий (EIT) — открывает хаб в Киеве.
Фото: freepik.com

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«Открытие хаба поможет инновационным решениям выходить на рынок, решать вызовы и проблемы. В частности, в сфере цифровой трансформации, здравоохранения, энергетической безопасности, урбанистики и т. д.», — говорится в сообщении.

Присоединившиеся к хабу проекты:

  • получат доступ к финансовым и нефинансовым возможностям EIT;
  • смогут развивать партнерство с европейскими бизнесами и стейкхолдерами экосистемы инноваций;
  • смогут пройти обучение, получить менторство и поучаствовать в инкубационных и акселерационных программах.

В Минцифре подчеркнули, что Украина уже получает поддержку от ЭИТ. В частности институт запустил более 50 программ развития образования и предпринимательства для украинцев и направил более 4 млн евро поддержки.

Источник: Минфин
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