Крупнейшая инновационная экосистема Европы — Европейский институт инноваций и технологий (EIT) — открывает хаб в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве
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«Открытие хаба поможет инновационным решениям выходить на рынок, решать вызовы и проблемы. В частности, в сфере цифровой трансформации, здравоохранения, энергетической безопасности, урбанистики
Присоединившиеся к хабу проекты:
- получат доступ к финансовым и нефинансовым возможностям EIT;
- смогут развивать партнерство с европейскими бизнесами и стейкхолдерами экосистемы инноваций;
- смогут пройти обучение, получить менторство и поучаствовать в инкубационных и акселерационных программах.
В Минцифре подчеркнули, что Украина уже получает поддержку от ЭИТ. В частности институт запустил более 50 программ развития образования и предпринимательства для украинцев и направил более 4 млн евро поддержки.
Источник: Минфин
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