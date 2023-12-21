Германия через Европейское энергетическое сообщество передала Украине «зимний» пакет помощи более чем на 88 млн евро. Об этом сообщили в германских министерствах экономики и защиты климата и иностранных дел, передает Укринформ.
Германия предоставила Украине «зимний» пакет помощи на 88 млн евро
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«Федеральное правительство предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире), а федеральное Министерство иностранных дел — 34,2 млн евро», — говорится в заявлении.
Оба министерства напоминают, что во вторую зиму захватнической войны российская авиация продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.
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Украина использует Фонд энергетической поддержки, среди прочего, для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение Украины.
Украинские энергетики могут использовать его для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом.
Другая часть средств будет использована для проектов перехода на зеленую энергетику, таких как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и зеленой реконструкции Украины.
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