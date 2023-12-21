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21 декабря 2023, 13:14 Читати українською

Германия предоставила Украине «зимний» пакет помощи на 88 млн евро

Германия через Европейское энергетическое сообщество передала Украине «зимний» пакет помощи более чем на 88 млн евро. Об этом сообщили в германских министерствах экономики и защиты климата и иностранных дел, передает Укринформ.

Германия через Европейское энергетическое сообщество передала Украине «зимний» пакет помощи более чем на 88 млн евро.
Фото: depositphotos.com

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«Федеральное правительство предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире), а федеральное Министерство иностранных дел — 34,2 млн евро», — говорится в заявлении.

Оба министерства напоминают, что во вторую зиму захватнической войны российская авиация продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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Украина использует Фонд энергетической поддержки, среди прочего, для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение Украины.

Украинские энергетики могут использовать его для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом.

Другая часть средств будет использована для проектов перехода на зеленую энергетику, таких как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и зеленой реконструкции Украины.

Источник: Минфин
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