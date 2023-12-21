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21 декабря 2023, 12:45 Читати українською

У BYD есть возможность закрепить статус крупнейшего производителя электромобилей

Корпоративные статистические данные указывают, что BYD по итогам уже трех кварталов к ряду опережает Tesla по числу выпущенных электрокаров. В то же время ее соперник из США все еще находится на вершине рейтинга по объемам поставок (даже с учетом того, что ему пришлось приостановить работу шанхайской фабрики). По мнению аналитиков LBLV, у китайского производителя электрокаров есть все шансы закрепиться в качестве лидера по итогам IV квартала.

Успех BYD в III отчетном периоде был обусловлен наличием форы. Tesla в то время была вынуждена перестать выпускать Model 3 в КНР, так как ей нужно было перенастроить сборочные линии под новый вариант машины. Оба производителя рассчитывали в 2023-м выпустить 1,8 миллиона машин и потому вполне закономерно, что они борются друг с другом за звание лидера.

В июле-сентябре текущего года глобальный рынок электромобилей увеличился в натуральном выражении на 29% годовых. При этом в КНР продажи такой техники поднялись только на 11%, хотя страна все еще является мировым лидером в этом отношении, охватывая 58% глобального рынка электрокаров. Второе место принадлежит Штатам (12%), а замыкает тройку лидеров ФРГ (в прошлом квартале объемы реализации в этой стране поднялись на 60% год к году).

В Соединенных Штатах квартальный рост продаж электрокаров достиг 63%, но эксперты сомневаются, что такие темпы смогут сохраниться в ближайшее время, так как американские производители машин сокращают программы выпуска. В частности, Ford и GM изменили планы, решив более плавно увеличивать объемы производства. Кроме того, как отмечают эксперты LBLV, General Motors решила, что не будет вместе с Honda производить электромобили по цене ниже $30 тысяч.

В июле-сентябре BYD достигла паритета с Tesla по доле на мировом рынке электрокаров (17%). Не исключено, что в конце года она сможет укрепить своё положение лидера. При этом необходимо помнить, что статистика принимает в расчет и продажи машин Denza, на стадии становления являвшиеся детищем совместного производства, созданного BYD вместе с Mercedes-Benz.

У компании из КНР имеются и другие «дочки», которые сейчас более известны в стране. По этой причине аналитический подход способен сильно отражаться на результате. Например, в прошлом году у BYD было 13%, тогда как Tesla занимала те же 17% рынка.

Александр Мельников, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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